Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi
08.10.2025 09:24  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bozuk gıda üretimi ve satışı yapılan 3 iş yerinde 17 ton bozuk et ele geçirildi. Piyasa değeri 15 milyon 500 bin lira olan ürünler, imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar sonucu, kentte bazı iş yerlerinde bozuk gıda üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Büyükşehirden şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYONA YAKIN

Bu tespit üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 farklı iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon 500 bin lira olan 17 ton bozuk et ve tavuk ürünü, 1 mekanik ayrıştırılmış et üretme makinesi ele geçirildi.

Ele geçen malzeme, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Büyükşehirden şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi
Kaynak: AA

Ekonomi, 3-sayfa, ankara, Sağlık, Güncel, Tarım, Hukuk, Yaşam, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı’ndaki köprülere Filistin’e destek için bayrak asıldı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı
Akran zorbalığı bu hale getirdi Dakikalarca beynine oksijen gitmedi Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi
Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık: Adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi ki Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık: Adam yapay zeka, Şakir amca ölmedi ki
Kızının sözleri hayatının dönüm noktası oldu, 25 yıllık esaretten kurtuldu Kızının sözleri hayatının dönüm noktası oldu, 25 yıllık esaretten kurtuldu
Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan sözler: 400 km fay gerekli Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan sözler: 400 km fay gerekli
Erdoğan’ın Suriye mesajı Azerbaycan’daki zirveye damga vurdu Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

10:34
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa’da ilk 5’te
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te
10:25
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı
Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı
10:06
Uyuşturucu operasyonunda Mert Yazıcıoğlu da alındı
Uyuşturucu operasyonunda Mert Yazıcıoğlu da alındı
09:54
Gurbetçilere kötü haber Cezayı ödemeyen ülkeden çıkamayacak
Gurbetçilere kötü haber! Cezayı ödemeyen ülkeden çıkamayacak
09:31
Feyza Altun “Gözaltı listesinde yokum“ dediği anda alındı
Feyza Altun "Gözaltı listesinde yokum" dediği anda alındı
08:25
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 10:49:48. #7.13#
SON DAKİKA: Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.