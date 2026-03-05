Ankara'da 19 Mart Eylemlerine Katılan 11 ODTÜ Öğrencisi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da 19 Mart Eylemlerine Katılan 11 ODTÜ Öğrencisi Hakkında Dava Açıldı

05.03.2026 12:27  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kentte düzenlenen protestolarla ilgili 11 ODTÜ öğrencisi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açtı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kentte düzenlenen protestolarla ilgili 11 ODTÜ öğrencisi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açtı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması yurt genelinde protesto edilirken, gözaltı ve tutuklamalar yaşandı.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 öğrenci hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 19 Mart 2025'ten itibaren Ankara Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen Kızılay bölgesi, ODTÜ yerleşkesi ve kentin çeşitli noktalarında "kanuna aykırı eylemler gerçekleştirildiği" ileri sürüldü.

"Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı"

İddianamede, yaklaşık 500 kişilik bir grubun Kızılay Milli Müdafaa Caddesi'ndeki toplanma alanına girmeyi reddederek Güvenpark, Kızılay AVM ve çevresinde beklediği, ardından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Anadolu Meydanı yönünde oturma eylemi yaparak yolu yaya ve araç trafiğine kapattığı öne sürüldü. Savcılık, "uyarılara rağmen grubun GMK Bulvarı'nı trafiğe açmamakta direndiğini, ardından Atatürk Bulvarı üzerinden Meclis istikametine yürüyüşe geçtiğini ve bulvarı çift yönlü trafiğe kapattığını" savundu. Aynı saatlerde ara sokaklardan gelen yaklaşık bin 500 kişilik başka grupların da Meşrutiyet Caddesi'ni kapatarak Atatürk Bulvarı'nda birleşmek üzere yürüyüş yaptığı belirtildi.

İddianamede, güvenlik güçlerinin müdahale etmek istediği, ancak bazı kişilerin yüzlerini kısmen/tamamen kapatarak polis kalkanlarına yüklendiği ve çeşitli materyaller attığı iddia edildi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba güvenlik güçlerince müdahale edildiği ve bazı şüphelilerin yakalandığı kaydedildi. Savcılık, "güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yüzlerini gizlemek amacıyla maske, bez ve gözlük gibi eşyalar kullanarak kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldıklarının tespit edildiğini" ileri sürdü.

Şüphelilerin savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları reddettikleri belirtilen iddianamede, olay ve yakalama tutanakları ile görüntü incelemeleri dikkate alınarak şüphelilerin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan yargılanmaları ve cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenen hak mahrumiyeti tedbirlerinin uygulanması istendi.

"Asla yalnız yürümeyeceksiniz"

ODTÜ Mezunları Derneği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mart sürecinde Anayasal haklarını kullanarak protesto eylemlerine katılan ODTÜ öğrencilerinden 11 arkadaşımız hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmiş ve haklarında dava açılmıştır. Anayasal hakların kullanımı baskı, gözaltı, dava ve diğer hukuki tedbirlere başvurularak engellenemez. İlk duruşması 9 Haziran'da görülecek olan davada, öğrenci arkadaşlarımızın yanında olacağız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" denildi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 19 Mart Eylemlerine Katılan 11 ODTÜ Öğrencisi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:14:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 19 Mart Eylemlerine Katılan 11 ODTÜ Öğrencisi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.