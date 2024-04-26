Ankara'da 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Ankara\'da 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Ankara'da, piyasa değeri 1 milyon 107 bin lira olan çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Altındağ ilçe Jandarma Komutanlığınca dün şüpheli A.Ö'nün Hacı Bayram Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 107 bin lira olarak belirlenen çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm bulundu. Olayla ilgili ifadesi alınan A.Ö, serbest bırakıldı.

26.04.2024 11:31
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Ankara'da, piyasa değeri 1 milyon 107 bin lira olan çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Altındağ ilçe Jandarma Komutanlığınca dün şüpheli A.Ö'nün Hacı Bayram Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 107 bin lira olarak belirlenen çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm bulundu.

Olayla ilgili ifadesi alınan A.Ö, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Ankara, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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