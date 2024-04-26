Ankara\'da 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Ankara'da, piyasa değeri 1 milyon 107 bin lira olan çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
KOM Şube Müdürlüğü ve Altındağ ilçe Jandarma Komutanlığınca dün şüpheli A.Ö'nün Hacı Bayram Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 107 bin lira olarak belirlenen çeşitli markalarda 2 bin 54 gümrük kaçağı parfüm bulundu.
Olayla ilgili ifadesi alınan A.Ö, serbest bırakıldı.
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