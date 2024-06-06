Ankara'da 2 Saatlik Periyotta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Ankara'da 2 Saatlik Periyotta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Ankara\'da 2 Saatlik Periyotta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışın yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

06.06.2024 21:59
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Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 2 Saatlik Periyotta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 2 Saatlik Periyotta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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