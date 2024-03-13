Ankara\'da 2 Tırda Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramada, 19 ton kaçak tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, A.E. ve M.M'nin sürücülüğünü yaptığı 2 tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan 2 tırda yapılan aramada, 19 ton kaçak tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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