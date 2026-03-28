Ankara'da 2025'te 3.500 Eşya Unutuldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da 2025'te 3.500 Eşya Unutuldu

28.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 2025 yılında toplu taşıma araçlarında 3.500'den fazla eşya unutuldu, sahiplerine ulaşılacak.

ANKARA'da belediye otobüsleri, metro ve ANKARAY'da 2025 yılında 3 bin 500'ün üzerinde eşya unutuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyalara ilişkin verileri açıkladı. 2025 yılında cüzdandan çantaya, kulaklıktan laptopa, bisikletten mama sandalyesine farklı türlerde 3 bin 500'ü aşkın eşya; EGO'ya bağlı metro, ANKARAY ve otobüslerde unutuldu. Vatandaşlar, kayıp eşyalarını EGO Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ya da kayıp eşya bürosuna başvurarak sorgulayabiliyor.

'BU EŞYALARI SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, kaybolan eşyaların 15 günde bir EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde açıklandığını belirterek, "Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak istiyoruz; amacımız bu. EGO Genel Müdürlüğü'nün web sayfasına bakabilirler. Orada 15 günde bir yayımlıyoruz tüm kayıp eşyaları. 03123067871 numaralı telefona da başvurabilirler. Arkadaşlar telefonun diğer ucunda onları bekliyor olacaklar" dedi.

'1 YIL İÇİNDE SATIŞINI YAPABİLİRİZ'

Kılıç, ürünlerin niteliğine göre muhafaza edilen sürenin değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Normalde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 770 sayılı maddesinde '1 yıl içinde elden çıkarılır' denilmektedir. Burada bozulabilecek, kullanım ömrünü yitiren cihazların 1 yıl içinde satışını yapabiliriz. Vatandaşlarımızın bize ulaşmalarını bekliyoruz. EGO Genel Müdürlüğü'müzün Ulus'ta bulunan ana hizmet binasında depomuzdaki ürünleri vatandaşla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Belediye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
Ankara'da 2025'te 3.500 Eşya Unutuldu
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.