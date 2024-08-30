Ankara'da 22 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde cezaevi firarisi bir kişinin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi H.U. yakalandı.
H.U'nun gerekli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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