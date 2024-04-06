Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri resim ve şiirleri metro tutamaçlarında sergileyecek.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, metro tutamaçlarında, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri resim ve şiirlere yer verilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin 23 Nisan'a ilişkin hazırlayacakları resim ve şiirleri EGO Genel Müdürlüğüne iletmeleri halinde, uygun görülen çalışmalar metrolarda yer alan tutamaçlarda sergilenecek.
Çalışmalarını sergilemek isteyen çocukların resim ve şiirleri, isim, soy isim, yaş, öğrenim durumu ve iletişim bilgileriyle birlikte, 15 Nisan mesai bitimine kadar "basin@ego.gov.tr" adresine iletilebilecek.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da 23 Nisan'da Çocukların Resim ve Şiirleri Sergilenecek - Son Dakika
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