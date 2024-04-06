Ankara'da 23 Nisan'da Çocukların Resim ve Şiirleri Sergilenecek - Son Dakika
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Ankara'da 23 Nisan'da Çocukların Resim ve Şiirleri Sergilenecek

Ankara\'da 23 Nisan\'da Çocukların Resim ve Şiirleri Sergilenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri resim ve şiirleri metro tutamaçlarında sergileyecek. İlk ve ortaöğretim öğrencileri, 15 Nisan mesai bitimine kadar resim ve şiirlerini EGO Genel Müdürlüğüne ileterek çalışmalarını sergileme fırsatı bulabilecekler.

06.04.2024 22:59  Güncelleme: 23:07
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri resim ve şiirleri metro tutamaçlarında sergileyecek.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, metro tutamaçlarında, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri resim ve şiirlere yer verilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin 23 Nisan'a ilişkin hazırlayacakları resim ve şiirleri EGO Genel Müdürlüğüne iletmeleri halinde, uygun görülen çalışmalar metrolarda yer alan tutamaçlarda sergilenecek.

Çalışmalarını sergilemek isteyen çocukların resim ve şiirleri, isim, soy isim, yaş, öğrenim durumu ve iletişim bilgileriyle birlikte, 15 Nisan mesai bitimine kadar "basin@ego.gov.tr" adresine iletilebilecek.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 23 Nisan'da Çocukların Resim ve Şiirleri Sergilenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 23 Nisan'da Çocukların Resim ve Şiirleri Sergilenecek - Son Dakika
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