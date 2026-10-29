Ankara'da 29 Ekim resmigeçidinde TSK, AFAD ve UMKE timleri yer aldı - Son Dakika
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Ankara'da 29 Ekim resmigeçidinde TSK, AFAD ve UMKE timleri yer aldı

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Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında TBMM önünden Birinci Meclis binasına resmigeçit düzenlendi. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD, AKUT ve UMKE timlerinin yanı sıra sporcular, gaziler, öğrenciler kortejde yer aldı; Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlar bayraklarla destek verdi.

Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına resmigeçit yapıldı.

Yürüyüş öncesi, TBMM'nin İsmet İnönü Bulvarı girişinde yerini alan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki karma bando ekibi, çeşitli marşlar seslendirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüşte askerler, Atatürk posteri taşıdı.

Törende TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli personelden oluşan timler, AFAD, AKUT, UMKE ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeli, milli sporcular, izciler, seğmenler, gaziler, itfaiye ve sağlık ekipleri, öğretmenler, yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

Atatürk Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu, alkışlarıyla destek verdi.

4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da geçit töreninde birlikleri selamladı.

Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci TBMM binası önünde son buldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da 29 Ekim resmigeçidinde TSK, AFAD ve UMKE timleri yer aldı - Son Dakika
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