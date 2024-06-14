Ankara'da 35 Milyon Lira Değerinde Sahte Gıda Ele Geçirildi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince piyasa değeri 35 milyon lira olan sahte gıda ele geçirildi.

Gıda Toptancıları Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde KOM Şube Müdürlüğü, Ankara İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Yapılan aramada, piyasa değeri 35 milyon lira olan 257 bin 800 değişik markalara ait sahte etiket, 26 ton 670 kilogram zeytin, 43 ton peynir, 300 kilogram krema, 19 ton peynir hammaddesi teleme, 393 kilo margarin, 1 ton 400 kilogram mayonez, 800 kilo tuz, 7 ton 500 kilogram nişasta ele geçirildi.