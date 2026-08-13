Ankara'da 37 Ton Sahte Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 37 Ton Sahte Ürün Ele Geçirildi

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Ankara'da yapılan operasyonda 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürünü bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün çalışması kapsamında Yenimahalle İlçe Jandarma ekiplerince GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yeri ile deposuna operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan, farklı markaların isimlerini taşıyan sahte deterjan, şampuan, diş macunu ve güneş kremi olmak üzere 37 ton ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 37 Ton Sahte Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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