Ankara'da 4 sanığın davasında mahkeme Adli Tıp raporunun alınmasına karar verdi - Son Dakika
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Ankara'da 4 sanığın davasında mahkeme Adli Tıp raporunun alınmasına karar verdi

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Ankara'da 4 sanığın yargılandığı davada mahkeme, müştekinin yüzünde kalıcı hasar olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu raporu alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca iki sanık hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırdı ve duruşmayı 19 Ocak 2027'ye erteledi.

Ankara'da anlaşmazlık yaşadıkları kişiyi darbederek görüntülerini kayda alan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra taraf avukatlarına söz verdi.

Sanık avukatı, kovuşturmanın genişletilmesini ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Beyanların ardından mahkeme, müşteki Mehmet Ö'nün yüzünde kalıcı hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu raporunun alınmasına, sanıklardan Mustafa K. ve Abdus Samed E. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı 19 Ocak 2027'ye erteledi.

İddianameden

Keçiören'de, banyo tadilatı konusunda tesisatçılarla anlaşmazlık yaşayan Mehmet Ö, sorunu görüşmek için davet edildiği Çubuk ilçesindeki bir adreste darbedildi.

Olayda yüzüne cam şişeyle vurulan Mehmet Ö'nün darbedildiği anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mustafa K. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede sanık Mustafa K. hakkında "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 22 yıl 3 aya, Berat A. hakkında 20 yıla, Furkan U. ve Abdus Samed E. hakkında ise 16 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaMahkemeGüncelAnkaraCezaSon Dakika

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