Ankara'da 40 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 40 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ve satışı ile mücadeleye yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 40 kilogram esrar ve 183 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler D.T. ve R.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.