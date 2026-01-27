Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5. Yarıyıl Çocuk Festivali Düzenleyecek

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi 30- 31 Ocak 2026 tarihlerinde ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5. Yarıyıl Çocuk Festivali düzenleyecek. Ücretsiz düzenlenecek festivalde Hacivat –Karagöz gösterisinden balon katlamaya, konserlerden kukla şova kadar pek çok etkinlik yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinin son gününde Başkentli miniklerile, dolu dolu bir yarıyıl festivalinde buluşmaya hazırlanıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Yarıyıl Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe tüm çocuklar ücretsiz şekilde katılabilecek.

30- 31 Ocak'ta gerçekleşecek festivalde; Karagöz ve Hacivat gösterisi, sihirbaz, bubble show, kukla, tiyatro gösterisi, orta oyunu, balon katlama, jonglör biraderler atölyeleri, ve interaktif çocuk şarkıları konseri Başkentli miniklere unutulmaz anılar yaşatacak. 10.30- 16.30 saatleri arasında misafirlerini kabul edecek festival, ücretsiz katılımla halka açık olacak.