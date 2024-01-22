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Ankara'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın 9 Saatlik Çalışmayla Söndürüldü - Son Dakika
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Ankara'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın 9 Saatlik Çalışmayla Söndürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangın, 4 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. Yangın, 9 saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alsa da rüzgarın etkisiyle çatıda bulunan araç lastikleri tutuştu ve yangın yeniden başladı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü trafiğe kapatıldı. Apartman sakinleri, çatıya kaçak kat çıkıldığını ve temizlik yapılmadığını iddia etti.

Ankara\'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın 9 Saatlik Çalışmayla Söndürüldü
22.01.2024 - 23:05,
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısında çıkan ve 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, 9 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle çatıda bulunan araç lastikleri tutuştu.

Yeniden başlayan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.

Bu arada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kızılay ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı istikametini tek yönlü trafiğe kapattı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Binanın 5. katında anne ve babası oturan İpek Boğaz, apartmanın çatısına kaçak kat çıkıldığını iddia ederek, ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını söyledi.

Bina görevlisi Muhittin Koğba da çatı katında oturan kişinin oraya çöp getirdiğini ve uyarılara rağmen temizlik yapmadığını anlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da 7 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın 9 Saatlik Çalışmayla Söndürüldü - Son Dakika
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