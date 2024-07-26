Ankara'da 737 Aranan Kişi Yakalandı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 737 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda 737 kişinin yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 19-25 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında; 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 257, ifadeye yönelik aranan 433 şahıs olmak üzere, toplam 737 kişi yakalanmıştır" denildi.