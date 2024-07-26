Ankara'da 737 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da 737 Aranan Kişi Yakalandı

Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 737 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan kişiler arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 257 ve ifadeye yönelik aranan 433 şahıs bulunmaktadır.

26.07.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 737 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği, polis ve jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda 737 kişinin yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 19-25 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında; 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 30, 5 yıla kadar hapis cezası olan 257, ifadeye yönelik aranan 433 şahıs olmak üzere, toplam 737 kişi yakalanmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, Jandarma, Ankara, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 737 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:05:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da 737 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement