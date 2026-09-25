Ankara'da 750 bin liralık ziynet dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 750 bin liralık ziynet dolandırıcılığı yapan zanlı tutuklandı

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Ankara'da polis ve savcı olduklarını söyleyen şüpheliler, mağdura adına kredi çekildiğini belirtip 750 bin liralık ziynet eşyasını teslim aldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı; kasayı parçalayıp ziynetleri kuyumcularda bozdurduğu belirlendi.

Ankara'da "adınıza kredi çekildi" iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, telefonla A.Y'yi arayarak, adına kredi çekildiğini ve altına çevrildiğini söyledi.

Şüpheliler, yürütülen sözde operasyon kapsamında karşılaştırma bahanesiyle mağdurun evindeki ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Şüphelilere inanan mağdur, evine gelen zanlı B.G.T'ye bir kasa içerisinde 750 bin liralık ziynet eşyası teslim etti.

Mağdur A.Y, bir süre sonra şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şikayet üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlı B.G.T'nin ikametini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Polisin yürüttüğü çalışmalarda zanlı B.G.T.'nin kasayı parçalayarak ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurup parayı banka hesabına aktardığı belirlendi.

Şüphelinin kendisini yönlendiren diğer zanlılara ise para göndermediği saptandı.

Öte yandan B.G.T'nin mağdurun yaşadığı apartmana geldiği anlar ile sonrasında izlediği güzergah güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, elindeki kasayla apartmandan çıkan şüphelinin taksi ve tren kullanarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaGüncelAnkaraPolisSuçSon Dakika

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