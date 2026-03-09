Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ta Kadınlara Özel Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ta Kadınlara Özel Etkinlikler Düzenledi

09.03.2026 10:26  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek kadınları sergilerden tasarım pazarlarına bir araya getirdi. Etkinlikler arasında kadın girişimcilerin ürünlerini sergileyip sattığı pazara ve kadın fotoğraf sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıldı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programlarda kadınlar, sergilerden tasarım pazarlarına birçok etkinlikte bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sergilerden tasarım pazarlarına kadar birçok etkinliğe imza attı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da etkinliklere katılarak kadınlarla buluştu.

Etkinlikler kapsamında kadın girişimciler el emeği ürünlerini Armada AVM'de açılan "Üreten Kadınlar Tasarım Pazarı"nda satışa sundu. Beş gün süren pazara toplam 150 kadın girişimci katıldı. Program kapsamında kadınların yaptığı eserlerden oluşan "Kadınlar Günü Resim Sergisi" de Panora AVM'de sanatseverlerle buluştu.

22 kadın fotoğrafçının eserleri sergilendi

Dünya Kadınlar Günü kapsamında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) iş birliğiyle Anafartalar Çarşısı'nda "Askıda Bir Nefes" fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, 22 kadın fotoğrafçının eserleri yer aldı.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, sergiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın fotoğraf sanatçılarıyla birlikte hazırladığımız bir sergi; 'Askıda Bir Nefes' Fotoğraf Sergisi. Bundan sonra Anafartalar Çarşısı'nın içerisinde hem ticari işletmeler hem kültür ve sanat etkinlikleri birlikte yürüyecek. Sergide, 22 kadın fotoğrafçımızın eseri yer alıyor."

AFSAD Başkanı Burcu Vardar da kadın fotoğrafçıların sesini duyurmak istediklerini belirterek, "Sergimizin amacı; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın fotoğrafçıların da bir sözü olduğunu fotoğraflarla göstermekti. Herkes kendi nefesinden bir cümle kurdu" dedi.

Anafartalar Çarşısı 2. Kat No: 203'te yer alan sergi, 6 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" vurgusu

"Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" mottosuyla düzenlenen "Kadın Dostu Başkent İçin Bir Mesaj Bırak" uygulaması kapsamında Kızılay, Kurtuluş, Beşevler, ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe metro istasyonlarına mesaj kutuları yerleştirildi. Kadınlar bu kutular aracılığıyla kentten beklentilerini ve düşüncelerini paylaştı. Ayrıca "Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent" yazılı stickerlar birçok noktaya yapıştırılarak farkındalık oluşturuldu."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ta Kadınlara Özel Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:37:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart'ta Kadınlara Özel Etkinlikler Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.