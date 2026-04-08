8 Nisan 2026'da Ankara'da 17 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak
8 Nisan 2026'da Ankara'da 17 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

08.04.2026 13:19
Ankara'nın 17 ilçesinde, 8 Nisan 2026 tarihinde toplam 34 farklı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1,5 saat ile 8 saat arasında sürecek.

Kesinti yaşanacak ilçeler arasında Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı ve Sincan bulunmaktadır. Örneğin, Akyurt'ta Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı sokaklarında 09:15-17:15 saatleri arasında 8 saatlik kesinti olacak. Altındağ'da ise Erbakan, Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah sokaklarında 09:00-14:00 saatleri arasında 5 saatlik kesinti planlanmaktadır.

Diğer yandan, Çamlıdere, Elmadağ, Evren, Kahramankazan, Kızılcahamam, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde 8 Nisan 2026 tarihinde herhangi bir planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Vatandaşların kesinti saatlerine göre önlem almaları önerilmektedir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:38
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
