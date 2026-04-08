8 Nisan 2026'da Ankara'da 17 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak

8 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara'nın 17 ilçesinde toplam 34 farklı elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiler, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olup, süreleri 1,5 saat ile 8 saat arasında değişmektedir.

Kesinti yaşanacak ilçeler arasında Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı ve Sincan bulunmaktadır. Örneğin, Akyurt'ta Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı sokaklarında 09:15-17:15 saatleri arasında 8 saatlik kesinti olacak. Altındağ'da ise Erbakan, Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah sokaklarında 09:00-14:00 saatleri arasında 5 saatlik kesinti planlanmaktadır.

Diğer yandan, Çamlıdere, Elmadağ, Evren, Kahramankazan, Kızılcahamam, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde 8 Nisan 2026 tarihinde herhangi bir planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Vatandaşların kesinti saatlerine göre önlem almaları önerilmektedir.