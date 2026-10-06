Ankara\'da 90 milyon TL\'lik 3 dolandırıcılık olayında 12 şüpheli tutuklandı

Ankara'da 90 milyon TL'lik 3 dolandırıcılık olayında 12 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmasıyla 3 farklı olayda toplam 90 milyon TL'lik dolandırıcılık faaliyeti yürüten 12 şüpheli operasyonlarda yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.
ANKARA'da farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce, nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması ve suçtan elde edilen haksız kazançların ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü. 3 farklı olayda toplam 90 milyon TL'lik dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiren toplam 12 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarına ilişkin adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Kaynak: DHA
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