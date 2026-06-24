Ankara\'da Afrika Günü: Kadınlar Onurlandırıldı

Afrika Ülkeleri Misyon Şeflerinin Eşleri Derneği (ASHOM) tarafından Ankara'da Afrika Günü Kutlaması etkinliği yapıldı.

Ankara'da "Ünlü Afrikalı Kadınlar" temasıyla düzenlenen etkinliğe eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq'in eşi ve ASHOM Başkanı Nawal Bouchekkif Lazreq, insanlığın beşiği Afrika'nın yüzyıllar boyunca sahip olduğu birikimi, gelenekler ve değerleriyle evrensel mirasın zenginleşmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Lazreq, artık Afrika'nın, sahip olduğu insani, kültürel ve ekonomik potansiyeli ve güçlü dinamizmiyle uluslararası alanda giderek daha önemli bir konuma ulaştığını ifade etti.

Bu hikayenin merkezinde Afrika toplumlarının inşasında temel rol üstlenen Afrikalı kadınların yer aldığına dikkati çeken Lazreq, "Kraliçe, savaşçı, direnişçi, eğitimci, sanatçı, bilim insanı, aktivist veya lider olarak Afrikalı kadınlar kıtanın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına aktif biçimde katkıda bulunmuşlardır. Cesaretleri, dayanıklılıkları ve kararlılıkları Afrika tarihinin önemli dönüm noktalarına damga vurmuştur." diye konuştu.

Lazreq, Afrika için tarihte iz bırakan kadın figürlerden örnekler vererek bugün de Afrikalı kadınların bilim, edebiyat, havacılık, spor, diplomasi, sanat ve inovasyon gibi birçok alanda üstün başarılar göstermeye devam ettiğini ve kalkınmaya önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

"Bu girişim Afrika- Türkiye ilişkileri bağlamında da özel anlam taşıyor"

Bugünkü etkinlikle ilham verici bu kadınları onurlandırmayı amaçladıklarına işaret eden Lazreq, "Bu girişim, aynı zamanda Afrika ile Türkiye arasında giderek güçlenen ilişkiler bağlamında da özel bir anlam taşımaktadır." dedi.

Lazreq, Afrika kıtasına özel önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarını takdirle anarak birçok alanda işbirliğinin güçlenmesi ve çeşitli girişimler sayesinde Türkiye'nin yıllar içerisinde birçok Afrika ülkesiyle dostluk ve ortaklık ilişkilerini daha da pekiştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürüttüğü insani, sosyal, kültürel ve çevresel çalışmaları da saygıyla anan Lazreq, şunları kaydetti:

"Afrika'ya yönelik daimi ilgisi, halklarımız arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan çok sayıda projeye dönüşmüştür. Afrika Kültür Evi'nin kurulması, 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabının yayımlanması, ASHOM ve Afrika Büyükelçilikleri işbirliğiyle hazırlanan '38 Dilde Afrika Atasözleri Antolojisi' ile Afrika mutfağına ilişkin çeşitli yayınlara verdiği destek, bu bağlılığın somut örnekleridir."

Program orkestra eşliğinde katılımcı ülkelerin başkentlerini tanıtan video gösterimiyle devam etti. Ayrıca ülkelerin geleneksel eşyalarını, kıyafetlerini ve el sanatlarını tanıtan stantlar kuruldu.