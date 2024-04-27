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Ankara'da 'Alev savaşçısı' çift mesleğin zorluklarını birlikte aşıyor

Hem meslekleri hem hayatlarını paylaşan çiftler Ankara'da görev alıyor

ANKARA - Ankara'da görev yapan itfaiye eri Emre, Selinay çifti yangın ve afetlerde can kurtarmak için çalışırken karşılaştıkları zorlukları da birbirlerine duydukları sevgiyle aşmaya çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Amirliği Kurtuluş İstasyonunda 2023 yılı Eylül ayında tanışan ve hayatlarını birleştiren Selinay, Emre Kısır çifti aynı istasyonda itfaiye eri olarak görev alıyor. Çift farklı yıllarda Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itfaiye eri alım sınavlarına girerek çalışmaya başladı. Evlenmeden önce iş yerinde arkadaş olarak tanışan çift farklı vardiyalarda görev alıyor. Hem mesleklerini hem hayatlarını paylaşan Kıstır çifti ayda 10 gün aynı evde birbirini görürken mesai saatlerinde ise görev devir esnasında karşılaşıyor. Ev işlerinde birbirlerine yardımcı olan Kıstır çifti bu duruma alıştıklarını söylüyor.

2022 yılında ABB'nin açmış olduğu itfaiye eri sınavına katıldığını daha sonra mülakata girmeye hak kazandığını daha sonra sözlü ve spor olarak değerlendirildikten sonra itfaiye eri olarak çalışmaya başladığını belirten Selinay Kıstır, " İşe başlamadan önce biz de çok ön yargılıydık. Kendi açımızdan tedirginliklerimiz oluyordu. Kendimizce 'nasıl karşılanılacak' diye sonuçta erkek egemenliğinde bir mesleğiz. İlk başlarda çok zor oldu sahada çok fazla tepki gördük 'kadından itfaiyeci mi olur diye ?'. Kadın arkadaşlarımızla birlikte belirli bir zamanı aştığımız için ön yargıyı kırdık. Kurumumuzda da daha çok destek gördüğümüz için daha çok motivasyon gördüğümüz için biz de artık gittiğimiz olaylarda tecrübe edinerek ekibimizle işler başardıkça kendimizi daha iyi oluyor ama yer yer zorlandığımız yerler oluyor. Artık biz de işimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Eşiyle farklı vardiyalarda olduğunu söyleyen Selinay Kıstır, "Öncesinde iş arkadaşı olarak tanıştık. Daha sonra arkadaş ortamında sohbetimiz ilerledi, vakit geçirmeye başladık ve evlenmeye karar verdik" dedi.

Eşiyle farklı vardiyalarda çalıştığını ifade eden Selinay Kıstır, "Bizim çalışma sistemimiz 24/48 esaslı çalışıyoruz. 3 vardiya olarak çalışıyoruz. Ben 1. Posta olarak çalışıyorum eşim 2. Posta olarak çalışıyor. Ayda denk geldiğimiz süre sayısı 10 gün, ben nöbete geliyorum o dinleniyor ben nöbetten çıkarken ise o işe gelmiş oluyor, içtimalarda karşılamış oluyoruz. Eşimle biz ancak olağanüstü durumlarda denk geliyoruz. Bazen eşimi 10 günden az gördüğümde oluyor" ifadelerini kullandı.

Eşiyle sadece olağanüstü durumlarda denk geldiğini söyleyen Selinay Kıstır, "Biz aynı işe denk geldiysek mutlaka olağanüstü durumlarda denk geliyoruz. Denk gelme süresimiz ise kısa o esnada birbirimizi de görmüyoruz çünkü koruyucu ekipmanlarımız var. O yüzden birbirimizi tanımıyoruz. Biz ortak iş yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

2020 yılında mülakatlarda hak kazandığını ve Eylül ayında göreve başladığını belirten Emre Kıstır, "KPPS puanım yeterli geldiği için 2020 yılında mülakatlarda hak kazandım. 2020 yılında Eylül ayında göreve başladım. Ben işe başladığımda onlar daha yoktu. Gündüz personelleriydi kendisi vakit geçirdikçe birbirimizle anlaştığımızı gördük. 2023 Eylül ayında da evlendik" ifadelerini kullandı.

Emre Kıstır, evdeki işlerini eşi yaptığını ve kendisini mutfak işlerinin ise kendisi yaptığını ifade etti.

Mesai saatlerinde aklının eşinde olduğunu dile getiren Emre Kıstır, "Tabi bizimde mesleğimiz gereği bu zorlanıyoruz ama burası profesyonel bir iş ve o gözle bakıyoruz. Biz zaten acil durumlarda karşılaşıyoruz. Orada da herkes işini yapıyor. Biz işimiz profesyonel olarak yapıyoruz" dedi.