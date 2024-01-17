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Ankara'da Antika Tutkunları Ayrancı Antika Pazarı'nda Buluşuyor - Son Dakika
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Ankara'da Antika Tutkunları Ayrancı Antika Pazarı'nda Buluşuyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde her ayın ilk pazar günü düzenlenen Ayrancı Antika Pazarı, koleksiyonerler ve antika meraklılarını bir araya getiriyor. Pazarda Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden getirilen antika eşyalar sergilenirken, başkentlilerin yanı sıra diğer şehirlerden gelen antika tutkunları ve Ankara'da yaşayan yabancılar da ilgi gösteriyor. Pazar, geçmişe açılan bir kapı olarak hafta sonları yüzlerce insanı tarihi yolculuğa çıkarıyor. Çorum'dan gelen bir ziyaretçi ise antika pazarını her ay ziyaret ederek çocukluğundan parçalar bulduğunu ve buradaki atmosferin kendisine huzur verdiğini belirtiyor.

Ankara\'da Antika Tutkunları Ayrancı Antika Pazarı\'nda Buluşuyor
17.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 12:04
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde her ayın ilk pazar günü, koleksiyonerler ve antika meraklıları, Ayrancı Antika Pazarı'nda bir araya geliyor.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden getirilen süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletlerinin sergilendiği pazar, başkentlilerin yanı sıra başka şehirlerden gelen antika tutkunlarıyla Ankara'da yaşayan yabancıları da ağırlıyor.

Ankara'dan geçmişe açılan kapı olan antika pazarı, hafta sonları yüzlerce insanı tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Antika Pazarı'na 10 yıldır geliyor

Çorum'dan, üzerinde kovboy kıyafetleriyle pazara gelen Sefer Karakaş, antika pazarı için her ay Ankara'ya geldiğini söyledi.

Burada çocukluğundan parçalar bulduğunu ifade eden Karakaş, "Klasik ve antika ürünleri çok seviyorum. Böyle yerleri gezerek, gençliğimde alamadığım veya almak istediğim bulamadığım şeyleri burada bulmak amacıyla geziyorum." dedi.

Sefer Karakaş, buradaki atmosferin kendisine huzur verdiğini anlatarak, "10 yıldır her ay geliyorum. Burası Türkiye'nin nadide antika pazarlarından birisi, ülkenin nadide antikacıları geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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