Ankara\'da Apartmanın Girişindeki Paspas Yakıldı

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ANKARA'da kimliği belirlenemeyen kadın, apartmanın girişindeki paspası yaktı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Sincan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Baharat Caddesi'nde meydana geldi. Gülpınar Sitesi'nin önüne, 2 otomobille 4 kişi geldi. Gruptaki bir kadın, apartmanın giriş kapısının önündeki paspası, pet şişenin içindeki tineri döküp ateşe verdi. Ardından gruptakiler bölgeden uzaklaştı. Çıkan yangın, apartmandakiler tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar ise binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Apartmanın giriş katında oturan Burak Altan, "Komşular görmüş, zili çaldılar. Bir baktım, paspası yakmışlar. Yakmaya çalışmış, yakamamış. Şikayetçi olduk. Görürsem, ne amaçla yaptıklarını sormak istiyorum" dedi.