Ankara'da Bahar Şenliği: Kadınlar ve Çocuklar Eğlenceyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ankara'da Bahar Şenliği: Kadınlar ve Çocuklar Eğlenceyle Bir Araya Geldi

01.06.2025 12:19  Güncelleme: 14:36
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'nda düzenlenen Bahar Şenliği'nde kadınların el emeği ürünlerini sergilemelerine ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenlemesine olanak sağladı. İki gün süren etkinlikte, birçok kadın ürünlerini tanıttı ve çocuklar çeşitli eğlencelerle vakit geçirdi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Beypazarı'nda düzenlediği "Bahar Şenliği" ile kadınları ve çocukları bir araya getirdi. İki gün süren şenlikte, Kadın El Emeği Pazarı ile kadınlar ürünlerini sergileme fırsatı bulurken, çocuklar da çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde 30-31 Mayıs günlerinde düzenlenen Bahar Şenliği'nde kadınların el emeği ürünlerini sergilemelerine imkan tanıdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çok sayıda ürün görücüye çıktı.

İki gün süren etkinlik kapsamında çocuklar için de renkli aktiviteler düzenlendi. "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör" gösterimiyle başlayan gün, çiçek dikimi atölyesi, seramik atölyesi, gitar gösterisi, yüz boyama, Türk halk müziği konseri, kukla gösterisi, "Minik Bulut Minnak" tiyatro oyunu ve Karagöz ve Hacivat gösterisiyle devam etti. Etkinlikte, "Psikobüs" ismi verilen araçla her yaştan bireye psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan bazıları düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Özlem Akyalçın: "Bugün üreten kadınların oluşturduğu bir fuardayız, bir bahar festivali belediyemizin hazırladığı... Burada gördüğünüz gibi üreten kadınlar hep bir araya geldik ve yaptıklarımızı sergiliyoruz. Ben dekoratif objeler ve dekoratif tabaklar, küpler, bu tarz şeyler yapıyorum. Evde kendim yapıyordum ama bunu şu an bir işe dönüştürdüm. Benim için de güzel bir fırsat oldu, burada birçok insanla bir araya geldik. Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyoruz."

-Melek Akçimen: "Kendi el emeği tezgahımızla burada hizmet veriyoruz. Yapmış olduğumuz ürünlerimiz var, bilekliklerimiz, kolyelerimiz, fularlarımız, iğne oyalarımız, oyuncaklarımız, el sanatı pirinç tanelerine isim yazıyoruz, bundan bileklik, kolye, anahtarlık gibi hizmetlerimiz var. Bu çok güzel bir şey, yani sonuçta el emeği sergilerimizi, el emeklerimizi sergileme fırsatı buluyoruz, bunlar karşılığında ücret kazanıyoruz, bu güzel bir şey, güzel bir duygu. Teşekkür ederiz herkese emeklerinden dolayı."

-Mine Doğan: "Bahar Şenliği kapsamında yapılan etkinlikte Beypazarı halkımız çok rağbet gösterdiler sağ olsunlar. Bayanların aile bütçelerine katkı sağlamak için yapılan el sanatları ürünleri çok güzel ilgiyle devam ediyor. Biz burada amigurumi oyuncaklar yaptık, tamamen el emeği, organik ipliklerle üretilen, içleri elyafla doldurulmuş oyuncaklar. Çocuklar çok ilgi gösteriyorlar, özellikle bayanlar bu kursa çok severek devam ettiler. Çok güzel ürünler çıktı."

-Hicra Özcan: "Çok güzeldi, çok beğendim ve tekrar olmasını istiyorum. Çok güzel şeyler vardı, çiçek diktik."

-Almina Yılmaz: "Çok güzeldi, tekrar olsa seviniriz. Sinema, tiyatro, yiyecekler her şey çok iyiydi."

-Rabia Betül Bodur: "Çok eğlendim. Sinemaya gittik, çiçek diktik, sonra patlamış mısır yedik."

- Osman Efe Değirmencioğlu: "İlk önce sinemaya geldim, sonra çiçek diktim, şimdi de çamurla oynuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinlik için teşekkür ederim."

-Emirhan Subaşı: "Hayrimatör'ün sinemasına gittim, çok güzeldi. İzlerken mutlu oldum ama bazı komik yerleri vardı, çok eğlendim. Bugün benim için çok güzeldi. Hayrimatör'ü buraya getirdiğiniz öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir filmdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim."

-İzel Su Aydın: "Çok güzeldi, güldük eğlendik. Sinemaya gittik, tiyatroya gittik. Herkese teşekkür ederiz."

-Su Eda Köksal: "Çok eğlendim, Rafadan Tayfa'yı gördüm, sonra yüzümü boyattım. En çok yüzümü boyatmak güzeldi."

-Elif Hira Kökçe: "Yüzümü boyadım ve çok güzel bir prenses oldum."

-Ecrin Özdemir: "Hamur oynadım, yüzümü boyattım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Bahar Şenliği: Kadınlar ve Çocuklar Eğlenceyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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