Ankara\'da Belediye Otobüsü ile Minibüs Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Mevlana Bulvarı'ndan merkez istikametine giden E.S. idaresindeki 06 AB 7333 plakalı minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan S.B'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.
Minibüs sürücüsü E.S. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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