Ankara'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Ankara'da arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, S.S.B. arkadaşı F.E'nin Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi Yazgan Sokak'taki evine gitti.

Burada iddiaya göre alkol almaya başlayan iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında F.E. tarafından bıçakla yaralanan S.S.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.