Ankara\'da Boya Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara'da boya atölyesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Aynı binanın 1'inci katında dükkanı bulunan esnaf Abdil Altıparmak, yangının neden çıktığının belli olmadığını belirtti. Binada genellikle aşağı katlarda ahşap ürünlerin, yukarıda ise boyaların olduğunu kaydeden Altıparmak, yaralı ya da ölü olmadığını, binanın komple boşaltıldığını söyledi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi.

Ayça YASLI- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,