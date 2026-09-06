Ankara'da bugünkü etkinlik nedeniyle Bağdat Caddesi ve bazı yollar trafiğe kapatılıyor - Son Dakika
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Ankara'da bugünkü etkinlik nedeniyle Bağdat Caddesi ve bazı yollar trafiğe kapatılıyor

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren Bağdat Caddesi'nin bir bölümü ve 266. Cadde'nin bir kısmı ile bu yollara açılan tüm ara yolların çift yönlü trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak etkinlik nedeniyle saat 07.00'den itibaren ihtiyaç olması halinde çift yönlü trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

"Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı, 266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da bugünkü etkinlik nedeniyle Bağdat Caddesi ve bazı yollar trafiğe kapatılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bugünkü etkinlik nedeniyle Bağdat Caddesi ve bazı yollar trafiğe kapatılıyor - Son Dakika
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