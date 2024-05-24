Ankara'da CHP'nin düzenleyeceği Büyük Emekli Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Ankara'da CHP'nin düzenleyeceği Büyük Emekli Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara\'da CHP\'nin düzenleyeceği Büyük Emekli Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP'nin düzenleyeceği Büyük Emekli Mitingi sebebiyle Ankara'da bazı yollar yarın gece itibarıyla araç trafiğine kapatılacak. Miting nedeniyle Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Dögol Caddesi, GMK Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, Hipodrom Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi'nin bazı bölümleri çift yönlü trafiğe kapatılacak.

24.05.2024 21:01
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CHP'nin düzenleyeceği "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle başkentte bazı yollar yarın gece itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00-17.00 arasında düzenlenecek miting nedeniyle, yarın saat 22.00'den itibaren, ihtiyaç olması halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı ile GMK Bulvarından Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Pazar günü saat 10.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ise kapatılacak yollar şöyle:

"Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak."

Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Celal Bayar, Hipodrom, Gençlik, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da CHP'nin düzenleyeceği Büyük Emekli Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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