Ankara'da Çocuklar İçin Sanat ve Tarih Eğitimi - Son Dakika
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Ankara'da Çocuklar İçin Sanat ve Tarih Eğitimi

28.05.2025 13:04
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen programda, 7-11 yaş arası çocuklar, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ve Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret ederek sanat ve tarih ile tanışma fırsatı buluyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle, 7-11 yaş arası Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar için müze gezisi ve sanat eğitimi programı başlatıldı. Çocuklar, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ile Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret etti.

ABB ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde kültürel bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında 7-11 yaş arasında Çocuk Kulübü ve Aile Yaşam Merkezi üyesi çocuklar, Ankara Rahmi Koç Müzesi ile Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret etti. Mayıs ayında başlayan bu özel geziler, yıl sonuna kadar devam edecek.

"Ankara Manzarası" tablosuyla geçmişe yolculuk

Programın odak noktasını, Hollanda Rijks Museum koleksiyonunda yer alan ve geçici süreyle Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen "Ankara Manzarası" adlı tablo oluşturuyor. 1700'lü yıllarda yapılmış eserde, dönemin Ankara'sına özgü keçiler ve şehir yaşamını yansıtan detaylar yer alıyor.

Projenin yöneticiliğini üstlenen Eylül Kuzgunbay, "1720'lerin Ankara'sı burası ve 1720'li yıllarda fotoğraf fikri olmadığı için aslında 1720'lerin Ankara'sının fotoğraflandığı bir tablo" dedi.

Eser etrafında kurgulanan atölye çalışmalarıyla çocuklar, hem sanatla tanışıyor hem de yaşadıkları kentin tarihine ilişkin bilgi ediniyor. Eğitim etkinlikleri sayesinde, çocukların sanatsal ve kültürel bakış açıları zenginleştirilirken, tarihi mirasa duyarlılıkları da artırılıyor.

Mayıs ayında başlayan geziler, yıl sonuna kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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