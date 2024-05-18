Ankara'da 'Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ankara'da 'Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım' etkinliği gerçekleştirildi

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı öncülüğünde çocukların yaşadıkları trajedileri göstermek için Ankara'da 'Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Gazze, Arakan, Afganistan ve Doğu Türkistan gibi yerlerde trajedi yaşayan çocuklara dikkat çekildi. İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş, çocukların açlıktan öldüğünü vurgulayarak batı medeniyetinin bunu dondurma yalayarak kutladığını ifade etti.

18.05.2024 20:52
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Ankara'da "Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım" etkinliği gerçekleştirildi

ANKARA - Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı öncülüğünde çocukların yaşadıkları trajedileri göstermek için "Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım" etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı ve İç Anadolu Birliği ortaklığında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Gazze, Arakan, Afganistan ve Doğu Türkistan gibi yerlerde trajedi yaşayan çocuklara dikkat çekildi.

Programda konuşan İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş, "Gazze'li çocuk büyümüyor. Çocuklar kollarına isimlerini yazıyor. Nedeni sorulduğunda 'ben parça parça olduğumda benim kim olduğum bilinsin' diyor biz ne yaşıyoruz? Türkistan coğrafyasında yaşanan zulümleri görmüyorsak ve çocukların çığlığına ses olmayacaksak neye ses olacağız" dedi.

Çocukların açlıktan öldüğünü vurgulayan Taş, batı medeniyetinin bunu dondurma yalayarak kutladığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 'Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

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