Ankara'da coğrafi işaretli vişnenin hasadı başladı - Son Dakika
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Ankara'da coğrafi işaretli vişnenin hasadı başladı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi ürün olarak tescil edilen vişnenin hasadı, değişen iklim şartları nedeniyle bu yıl 15 gün erken başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan Çubuk'un vişnesi, tarladan yurt içine pazarlanıyor. Her yıl ağustos ayının başında hasat edilen vişne, değişen iklim şartları nedeniyle 15 gün erken toplanmaya başlandı. İlçe merkezinin yanı sıra Ağılcık, Aşağı Çavundur, Yukarı Çavundur, Kışlacık, Kuruçay gibi 20'ye yakın köyde toplanan vişneler için mesai sabahın ilk ışıklarında başlıyor. Kuruçay Köyü Dernek Başkanı ve üretici Ali Tohumcu, vişnelerin kalitesinin iklimsel faktörlere bağlı olduğunu belirterek, Çubuk'un Türkiye'de en kaliteli vişneyi ürettiğini iddia etti. Çubuk vişnesi, bölgenin tarihindeki serüvenini anlatan Tohumcu, vişneciliğin köye dikilen iki adet vişne ağacıyla başladığını ve sonrasında bölgede vişne üretiminin desteklendiğini söyledi. Hasat sonrası vişnelerin meyve suyu fabrikalarına, İstanbul ve Ankara hallerine gönderildiğini ve ayrıca köydeki pazarcıların da alım yaptığını belirten Tohumcu, bu konuda Kuruçay köyünün aktif bir rol oynadığını ifade etti. Değişen iklim şartları nedeniyle bu yıl hasadın 15 gün öncesinden başladığını da sözlerine ekledi.

12.07.2024 11:21
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Ankara'da coğrafi işaretli vişnenin hasadı başladı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi ürün olarak tescil edilen vişnenin hasadı, değişen iklim şartları nedeniyle bu yıl 15 gün erken başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan Çubuk'un vişnesi, tarladan yurt içine pazarlanıyor. Her yıl ağustos ayının başında hasat edilen vişne, değişen iklim şartları nedeniyle 15 gün erken toplanmaya başlandı. İlçe merkezinin yanı sıra Ağılcık, Aşağı Çavundur, Yukarı Çavundur, Kışlacık, Kuruçay gibi 20'ye yakın köyde toplanan vişneler için mesai sabahın ilk ışıklarında başlıyor.

Kuruçay Köyü Dernek Başkanı ve üretici Ali Tohumcu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Coğrafi yapımızdan ve rakımın yüksek oluşundan dolayı vişnelerimizin çok kaliteli oluşması tamamen iklimsel olarak değerlendirilmekte ve şu anda ben iddia ediyorum ki Türkiye'de belki de en kaliteli vişneyi biz üretiyoruz" dedi.

"1950'li yıllarda bir yaşlımızın iki adet vişne ağacını köyümüze dikmesiyle serüven başlıyor"

Çubuk vişnesinin tarihini de anlatan Tohumcu, "1950'li yıllarda bir yaşlımızın iki adet vişne ağacını köyümüze dikmesiyle serüven başlıyor. Daha sonra Çubuk İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli bir ziraat mühendisinin bölgenin vişne üretimine elverişli olduğunun tespiti sonucu hibe şeklinde fidan dağıtımıyla bölgede vişnecilik destekleniyor. Çubuk'un turşusu, agat taşı, homaçası gibi vişne de coğrafi işaretli ürünlerinden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Tohumcu, "Burada vişneler toplandıktan sonra üç ila dört türlü pazarlama şekli var. Bunun bir tanesi meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Birisi İstanbul Hali'ne ve Ankara Hali'ne gönderiliyor. Bir de pazarcıların köyümüze gelip alımı şeklinde vişnenin pazarlanması var. Pazarlama yönünden bölgemizde Kuruçay köyü aktif bir köydür. Civar köylere de bu konuda destek olmaktadır" dedi.

"Hasat 15 gün öncesinden başladı"

Tohumcu, "Meyve suyuna köyümüzden bir günde 20 ton ila 30 tonluk kamyon çıkar. O denli bir üretim çıkar günlük olarak. Bu süreçte genelde eskiden ağustos ayının 1'inde başlayıp kasım ayına kadar devam eden bir süreçti ama şimdi iklimler değişti. 15 gün öncesinden bu sene hasat başladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da coğrafi işaretli vişnenin hasadı başladı - Son Dakika

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