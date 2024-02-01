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Ankara'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara\'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen Kahramanlar-48 Operasyonu'nda terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar sonucunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin teröristlere göz açtırmayacaklarını ve mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

01.02.2024 17:57
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında operasyona ait görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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