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Ankara'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

Ankara\'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

01.02.2024 18:00
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar kapsamında; geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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