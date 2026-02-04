Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremlerine Özel Düzenlenen Konsere Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Depremlerine Özel Düzenlenen Konsere Ev Sahipliği Yapacak

04.02.2026 13:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Agora Korosu ve Kent Orkestrası'nın birlikte gerçekleştireceği 'Süküt' başlıklı bir konser düzenleyecek. Konsere katılım ücretsiz ve Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için Agora Korosu ile Kent Orkestrası'nın seslendireceği "Süküt" başlıklı özel bir konsere ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Agora Korosu ile Kent Orkestrası'nın seslendireceği konsere ev sahipliği yapacak. Deprem nedeniyle kaybedilen vatandaşların anısını birlikte yaşatmayı ve müziğin birleştirici gücüyle ortak bir anma alanı oluşturmak için Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma gecesinde, Ankara'nın çok sesli müzik topluluklarından Agora Koro ile ABB Kent Orkestrası anlamlı bir buluşma gerçekleştirecek.

Koro Şefi Yağız Oral yönetimindeki programda, soprano Ceren Erenler, mezzo soprano Elif Canbazoğlu, bas Kemal Mert Kamiloğlu ve piyanist Doruk Cankaya sahne alacak.

Başkentlilerin katılımına açık olan program, 6 Şubat Cuma günü saat 20.00'de ücretsiz düzenlenecek. Konsere katılmak isteyenler, "Biletini Al" sayfası üzerinden rezervasyonlarını yapabilecek.

Kaynak: ANKA

