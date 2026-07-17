Ankara'da Direğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı - Son Dakika
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Ankara'da Direğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Ankara\'da Direğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
17.07.2026 16:15
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Ankara'da otomobilin direğe çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'da otomobilin direğe çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Elmadağ yönüne giderken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, direğe çarptı. Kazada, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Direğe Çarpan Otomobilde 3 Yaralı - Son Dakika

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