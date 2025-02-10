Ankara'da Dünya Epilepsi Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Dünya Epilepsi Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Epilepsi Günü'nde Epilepsi ve Yaşam Derneği ile birlikte 'Epilepsi için Teker Döndür' etkinliği düzenleyerek epilepsi hastalarına dikkat çekti. Kortej, Birinci Meclis'ten Anıtpark'a kadar pedal çevirdi.

10.02.2025 12:10  Güncelleme: 13:04
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Dünya Epilepsi Günü'nde, Epilepsi ve Yaşam Derneği ile birlikte farkındalık etkinliği düzenledi. "Epilepsi için Teker Döndür" sloganıyla düzenlenen etkinlikte klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej, Birinci Meclis'ten Anıtpark'a kadar epilepsi hastaları için pedal çevirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Epilepsi ve Yaşam Derneği iş birliğiyle 'Dünya Epilepsi Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla "Epilepsi için Teker Döndür" etkinliği düzenlendi. Klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej Birinci Meclis'ten hareket ederek, Anıtpark'a kadar epilepsi hastaları için pedal çevirdi.

"Epilepsi kontrol edilebilir, bulaşıcı olmayan bir hastalıktır"

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve her yaştan vatandaşın katılım sağladığı etkinlikle ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürü Elif Güner, "Bugün Dünya Epilepsi Günü. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biliyorsunuz ki sağlık alanında her konuda halkımız için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bugün de aynı bilinçle epilepsi hastalarımız için ve bilhassa onların toplum içinde yaşadıkları, maruz kaldıkları sorunlara yönelik farkındalık yaratmak amacıyla buradayız. Epilepsi kontrol edilebilir, bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Lütfen epilepsi hastalarını ötekileştirmeyelim. Herkes bir gün bu hastalığa sahip olabilir. O yüzden toplumda daha fazla epilepsi hastalarımıza destek olmaya devam edelim diyoruz" dedi.

"Daha güzel yarınlara ulaşmayı diliyoruz"

Epilepsi ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk ise "Ülkemizde bilinçli bir toplum yaratmak için iş birliği önerimizi sunuyoruz. Bugün ikinci kez gerçekleştirilen epilepsililer için pedal çevir etkinliğimiz için bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesine, katılım desteği veren Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisine teşekkür ediyoruz. Basın desteği ile sesimizin daha fazla duyulması dileğiyle. Daha güzel yarınlara ulaşmayı diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Dünya Epilepsi Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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