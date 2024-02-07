Ankara'da Durdurulan Araçlarda 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Durdurulan Araçlarda 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ankara\'da Durdurulan Araçlarda 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen 'Narkogüç' operasyonu kapsamında Adana'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmada, Gölbaşı ilçesinde durdurulan 3 araçta yapılan aramalarda 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
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ANKARA'da durdurulan 3 araçta 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen 'Narkogüç' operasyonu kapsamında yapılan çalışmada Adana'dan Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Plakaları tespit edilen 3 araç, Gölbaşı ilçesi mevkisinde durduruldu. Adana'dan yola çıkan araçlarda narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 5 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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