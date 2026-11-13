Ankara'da düzenlenecek 3. Maarif Kongresi'nde 879 başvurudan 100 bildiri sunulacak

Milli Eğitim Bakanlığınca "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 25-27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 3. Maarif Kongresi'nin bildiri başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda eğitim, medeniyet ve gelecek arasındaki ilişkinin öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında ele alınması amacıyla düzenlenecek 3. Maarif Kongresi, Ankara'da 25-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kongrenin bildiri başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

"Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temalı kongreye yapılan 879 bildiri başvurusu, değerlendirme kurulu tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda incelendi.

"Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen" başlıklarındaki çalışmalardan 100'ü kongrede sunulmaya uygun bulundu.