Ankara'da E-spor Turnuvası: Boya G Takımı Şampiyon Oldu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi, "Gamma Zone-CS2 Turnuvası"na ev sahipliği yaptı. Counter-Strike 2 arenasında 32 takım şampiyonluk için yarıştı. Şampiyon olan Boya G takımı, çeşitli hediyeler ve madalyalarla ödüllendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, e-spora ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençler için çeşitli eğitimlere ve turnuvalara ev sahipliği yapıyor. GAMMA, Google Developer Groups ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Gamma Zone-CS2 Turnuvası" da büyük ilgi gördü.

Birlik Mahallesi'ndeki Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda Counter-Strike 2 arenasında kıyasıya mücadele eden takımlar, hem şampiyonluk için yarıştı hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Şampiyon takım ödüllendirildi

13 yaşından büyük tüm Başkentlilerin katılımına açık olarak düzenlenen etkinliğin başvuruları çevrim içi olarak alındı. İki gün süren turnuvada ön eleme karşılaşmalarının ardından çeyrek ve yarı final müsabakaları ile finaller oynandı. Toplam 32 takımın yer aldığı turnuvada, Boya G ve Guest Blue takımları finale kaldı. Final mücadelesi sonunda, Boya G takımı şampiyon oldu. Şampiyon takıma çeşitli hediyeler ve madalyalar verildi.

Finalin ardından Boya G takımı oyuncuları şampiyonluk sevincini, şu sözlerle paylaştı:

-Baki Emre Binbir: "CS'yi keyif için arkadaşlarla birlikte oynuyoruz. İlk defa bir turnuvaya katılalım dedik. Burası çok güzel bir mekan, her şey çok güzel, organizasyon da çok güzeldi. Keyifli anılar oldu bizim için. Kazandık, mutluyuz."

- Özgür Yalçın: "Bir iddiamız yoktu turnuvaya katılırken, arkadaşlar arasında kararlaştırarak katıldık. Rakipler güçlüydü, eğlenceli maçlar oldu. Salonlar ve bilgisayarlar çok güzel."

-Barış Zengin: "Çok mutluyum öncelikle. Böyle bir şeyi başarabileceğimizi hiç düşünmüyorduk. Bunu hem arkadaşlarımla yapmak hem de daha önce denemediğimiz bir deneyimi yaşayıp, bunu yapmak çok güzel bir his."

-Yesukan Gürkan: "Ekipmanlar falan her şey çok güzeldi bence. Mekan olarak da güzeldi. Eğlendik bayağı, zaten eğlenmek için gelmiştik. Kazandık, yanında hediye gibi bir şey oldu."

-Hakan Yücel: "Özellikle salon çok güzel turnuva için. Bilgisayarlar, ekipmanlar çok güzeldi. Rakiplerimizin özellikle finalde ve yarı finalde bizi zorladığını düşünüyorum. Çok iyilerdi, kendilerini tebrik ediyorum ama kazandık sonuç olarak."

Başkentli gençlerin teknoloji ve e-spor alanında kendilerini geliştirebileceği Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi, sekiz katlı modern yapısıyla dikkati çekiyor. Merkezde, biri engelli bireyler için özel olmak üzere beş adet turnuva salonu, konferans salonu, playstation alanları ve kafeterya bulunuyor. 5 bin 400 metrekarelik alanda hizmet veren merkez, sadece e-spor değil, aynı zamanda yazılım, yapay zeka ve metaverse gibi dijital teknolojilere yönelik eğitimlere de ev sahipliği yapıyor.

Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi; Birlik Mahallesi 414. Sokak No: 16 Çankaya adresinde hizmet veriyor.