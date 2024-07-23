Ankara'da eski eşi bıçaklayan sanık yeniden gözaltına alındı

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Ankara'da eski eşi Sinem Türk'ü bıçaklayarak yaralayan ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan sanık Sinan Özçelik, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim 2023'te sanık Sinan Özçelik hakkında eski eşi Sinem Türk'ü hayat fonksiyonlarını etkileyecek şekilde bıçakla yaraladığı gerekçesiyle kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Tutuklu yargılanan Özçelik'in 12 Temmuz'daki duruşmada tahliye edildiği, başsavcılığın Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazı üzerine sanığın dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi.