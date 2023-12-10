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Takside eski eşinin boğazını keserek katletti - Son Dakika
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Takside eski eşinin boğazını keserek katletti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kadın boşandığı eşi tarafından takside boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

10.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 18:23
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Takside eski eşinin boğazını keserek öldürdü

ESKİ EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre, İmrahor Caddesi'nde, E.A, boşandığı eşi M.A'ya bir taksinin içinde bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takside eski eşinin boğazını keserek öldürdü

Emniyet güçleri, bıçakla boğazı kesilen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.A, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.

Takside eski eşinin boğazını keserek öldürdü
Takside eski eşinin boğazını keserek öldürdü
Takside eski eşinin boğazını keserek katletti
Kaynak: AA
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Çankaya, Ankara, Güvenlik, Şiddet, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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