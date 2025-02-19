Ankara'da Etkili Kar Yağışı, Belediye Ekipleri Seferber Oldu

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(ANKARA)-Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının etkili olduğu kentte, cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, belediye ekipleri de yolların açılması için çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ana arterlerde ve yoğun trafiğin olduğu bölgelerde tuzlama ve kar temizleme işlemlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, kentte etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada karla mücadele ediyor.

Ayrıca Ankara Valisi Vasip Şahin'de Ankara'da kar yağışının azaldığını belirterek eğitime ara verilmesine gerek duyulmadığını açıkladı.