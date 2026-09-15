Ankara'da FETÖ firarisi M.S. yakalanarak tutuklandı
Ankara'da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan kesinleşmiş hapis kararı bulunan FETÖ firarisi M.S., JASAT operasyonuyla yakalandı. Hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
ANKARA'da hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan kesinleşmiş hapis kararı bulunan FETÖ firarisi M.S. yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurlarının, aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan aranan M.S., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanıp, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: DHA
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