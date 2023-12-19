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Ankara'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyonlar sonucunda 16 kişinin FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı adresler tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı. DEAŞ soruşturması kapsamında ise 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin terör örgütüne mali kaynak temin ettiği belirlendi.

Ankara\'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı
19.12.2023 - 09:21,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü iki soruşturmada, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin saklandığı yerlerin tespitine yönelik çalışmalarda, 16 kişinin Ankara'da bulundukları adresler tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ise 33 şüpheli hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlarından Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Çalışmada, şüphelilerin, hem terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak hem de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA
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