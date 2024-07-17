Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılması olayıyla ilgili olarak 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, Askeri Liselere Giriş Sınavları ve Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu ile Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarında yapılan usulsüzlüklerin tespiti üzerine başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam etmektedir.

17.07.2024 09:11
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2015 yılları arasında yapılan bazı sınavlarda soruların FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2011 ve 2015'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun (JAMYO) 2015'teki mülakatlarında, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüte yakın adayların kazanmaları sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada da biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ soruşturması: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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