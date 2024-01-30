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Ankara'da FETÖ'nün ByLock Kullanıcılarına Gözaltı Kararı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ'nün ByLock Kullanıcılarına Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara\'da FETÖ\'nün ByLock Kullanıcılarına Gözaltı Kararı
30.01.2024 - 09:31,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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