Ankara'da FETÖ ve PKK Soruşturmasında 23 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ ve PKK Soruşturmasında 23 Tutuklama

Ankara\'da FETÖ ve PKK Soruşturmasında 23 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütleri kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 23 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklular arasında siyasi figürler ve sendika başkanları bulunuyor.

30.11.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
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ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında (FETÖ/PDY ve PKK/KCK) 23 kişinin tutuklandığını bildirdi. Tutuklananlar arasında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, İHD kurucularından Nimet Tanrıkulu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar da bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında (FETÖ/PDY ve PKK/KCK) toplam 47 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında;

35 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisinden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 14 şüphelinin tutuklandığı, 12'sinin etkin pişmanlık göstermesi, 7'sinin de mevcut delil durumu nedeniyle 19 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 2 şüpheli hakında yakalama emri çıkarıldığı,

15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"PKK/KCK terör örgütü soruşturması" kapsamında tutuklananların DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ, Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Cengiz Dündar, İnsan Hakları Derneği kurucularından Nimet Tanrıkulu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Halef Caruş, Ecevit Odabaşı, Nusrat Akın ve Serdar Ekingen olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ ve PKK Soruşturmasında 23 Tutuklama - Son Dakika

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