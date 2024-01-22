Ankara\'da freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde freni patlayan kamyon 10 araca çarptı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zahit Kotku Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, seyir halindeyken freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Kamyon, park ve seyir halindeki 10 araca çarptı. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.